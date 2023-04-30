



Ави Маоз “полон стыда” за спикера Кнессета-гея

Депутат Кнессета Ави Маозв пятницу опубликовал официальное заявление, в котором выразил свое отношение к тому факту, что спикер Кнессета Амир Охана является открытым геем и что мужа Оханы публично представляют на официальных правительственных мероприятиях, пишет jpost.



“При нашей поддержке, но, к нашему разочарованию, коалиция назначила нынешнего спикера Кнессета, с которым у меня нет проблем на личном уровне — наоборот”, — сказал Маоз о назначении Оханы.



“Я был полон стыда и боли до глубины души, — продолжал Маоз, — когда Государство Израиль и его официальные представители на официальной церемонии в память о погибших во время Холокоста и на других правительственных мероприятиях и церемонии в День памяти и День независимости показали всему миру “спикера Кнессета Амира Охану и его [мужчину] партнера”, как если бы это была общепринятая и подлинная еврейская норма”.



Депутат сообщил, что он поддержал назначение Оханы из-за долга перед коалицией, и теперь он сожалеет о том, что правительство превратило спикера в “символ и модель этого явления”, имея в виду гомосексуальность.



Он написал, что сожалеет о том, что не вышел в знак протеста, когда Охана и его муж впервые были представлены публично на правительственном мероприятии. “Мы совершили ошибку, не протестуя в первый раз, — отметил Маоз, — но не более того! Мы больше не согласимся молчать о богохульстве и бесчестии Государства Израиль, совершаемом публично. Я обещаю быть вашим голос".



На протяжении всего письма Маоз цитировал несколько библейских стихов, в том числе Исайю 14:9, в которых он называл гомосексуальность “злым” и “мерзким” явлением, происходящим в “священной” нации Бога.



Маоз закончил письмо, утверждая, что Израиль обязательно “вернется к Богу в полном покаянии - без принуждения, не дай Бог. Скорее, из внутреннего чувства просветления”.



В течение нескольких месяцев депутат Кнессета открыто заявлял о своем отвращении к тому, что он считает вызывающей разногласия левой пропагандой, например к проблемам ЛГБТК+ и феминизму. Он также активно выступал за принятие законодательства, запрещающего поддержку учащихся ЛГБТК+ в школах, среди прочего.



Более того, согласно отчету Ynet за декабрь 2022 года, партия в течение нескольких лет отслеживала ЛГБТК+ людей, работающих в израильских СМИ, и вела черный список.



