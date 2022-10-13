



Аун официально одобрил проект соглашения

Президент Ливана Мишель Аун официально одобрил проект соглашения о демаркации морской границы с Израилем.

Об этом он объявил во время обращения к нации вечером, 13 октября.

Аун сказал, что соглашение "отвечает требованиям и сохраняет полные права Ливана".

"Этого достижения не было бы без единства позиции Ливана. Надеюсь, что соглашение послужит многообещающим началом, которое заложит краеугольный камень экономического возрождения", - отметил он.