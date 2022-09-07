



Атомная промышленность Китая может ускорить планы расширения

Атомная промышленность Китая может ускорить планы расширения...



Цель строить 6–8 реакторов в год может быть увеличена до десяти – Ассоциация ядерной энергии Китая выступает за внедрение большего количества ядерной энергии на территории страны, сообщает Bloomberg.



До 2021 года в стране работал 51 реактор, что сделало Китай третьим по величине оператором после США и Франции. Но доля ядерной энергетики в балансе страны составляет всего 5% и незначительную долю от количества угольной и газовой энергии.



Ассоциация заявила, что ядерным амбициям Китая поможет внутренняя производственная база, которая может снабжать 90% компонентов, используемых в новейших реакторах третьего поколения, а также малых модульных реакторах.



Как и многие другие страны, Китай пытается избежать дефицита электроэнергии, вызванного экстремальной погодой и высокими ценами.