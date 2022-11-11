



Атомная энергетика - один из способов достижения чистого нуля, – эксперты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые за 27 лет открыло выставку на климатическом саммите ООН COP27. Ее целью стала демонстрация потенциала технологий отрасли по борьбе с изменением климата, пишет Reuters.



"Когда вы говорите об атомной энергетике, вы подразумеваете подтвержденного производителя энергии, который является не частью проблемы, а частью решения. Вы убедитесь, что у этой атомной энергетики действительно серьезные, очень последовательные показатели безопасности", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



Кроме того, во время мероприятия специальный уполномоченный США по климатическим вопросам Джон Керри объявил о заинтересованности Экспортно-импортного банка США (EXIM) в предоставлении 3 млрд долларов финансовой поддержки для атомной станции в Румынии.



Он подчеркнул, что атомная энергетика является одним из способов, с помощью которого можно к 2050 году достичь международной цели сокращения выбросов парниковых газов до нуля.



Ханна Фенвик, соруководитель Nuclear for Climate, отметила, что ее организация считает "атомную энергетику решением по вопросам климата".