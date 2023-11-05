



Атомная бомба по Газе: слова израильского министра вызвали гнев в Эр-Рияде

Эр-Рияд категорически осудил слова израильского министра Авихая Элиягу за его слова о том, что можно сбросить на Газу атомную бомбу.



Соответствующий комментарий предоставило министерство иностранных дел Саудовской Аравии.



"Саудовская Аравия решительно осуждает слова министра израильского правительства относительно сброса атомной бомбы на Газу. Эти слова являются доказательством роста экстремизма и варварства среди членов правительства Израиля", - сказано в заявлении.



В Эр-Рияде возмущены тем фактом, что Элиягу не был немедленно уволен за такое заявление.



"Это лишь доказывает, что израильское правительство отказывается от всех моральных и гуманитарных принципов", - возмутились в Саудовской Аравии.



Стоит отметить, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отстранил министра наследия Амихая Элияху от участия в заседаниях кабинета министров до дальнейшего уведомления после того, как тот сделал скандальное заявление о возможности сбросить атомную бомбу на Газу.