



Атака против проекта закона о призыве: неравенство разрушит армию



Известный правый журналист Ариэль Кахана опубликовал в газете Исраэль Хайом разгромную статью о планах военной реформы, призванных ублажить харедим.



Шестое правительство Нетаниягу в очередной раз намерено свернуть на тупиковый путь. Министр обороны Йоав Галант и министр финансов Бецалель Смотрич разработали "компромиссное предложение" в отношении обязательного призыва в армию в Израиле.



В пиковый момент невыносимой внутренней напряженности и перед лицом надвигающихся военных угроз - эти два человека решили выдвинуть недостойные и нереалистичные предложения.



Главная проблема обоих предложений - неравенство. Нет и не может быть никакого справедливого или разумного оправдания тому, что один еврей-израильтянин обязан вносить вклад в обеспечение безопасности своих соотечественников и родины, а второй еврей освобождается от этого только потому, что он родился в определенном слое общества. Это нечестно, несправедливо и противоречит еврейской Галахе, которая гласит, что никто не освобождается от участия в войнах за спасение Израиля.



Вторая проблема - это деньги. Какую бы высокую зарплату ни платили солдатам, ее никогда не хватит, чтобы компенсировать разницу между теми, кто служит, пусть даже всего шесть месяцев, и теми, кто не служит вообще. Деньги - это не компенсация за кровь. Не говоря уже об огромных расходах, которые должны будут покрываться за счет налогоплательщиков, которые в большинстве своем являются родителями тех мужчин и женщин, которые в конечном итоге все же попадают в армию. Такая дискриминация - это возмутительно.



Любой, кто одобрит эту предложенную структурную дискриминацию, приговорит Армию обороны Израиля к распаду. Бени Ганц и Гади Айзенкот полностью правы в этом вопросе. На следующий день после принятия закона, если он действительно будет принят, бесчисленное множество светских израильских евреев наденут черный кафтан и черную кипу и потребуют освободить их от службы.



Этот фиаско очевидно, как и то, что с самого начала было ясно, что предложенную судебную реформу провести будет невозможно. Поэтому правительству следовало бы не биться в очередной раз головой о стену, а подумать, прежде чем действовать.



График, навязанный Высшим судом справедливости, с одной стороны, и харедим - с другой, хорошо известен. Тем не менее, даже при таких ограничениях необходимо представить общеизраильский и величественный план, с которым большинство израильтян сможет жить в мире, а не тот, который служит интересам узкой коалиции.



Что должен включать в себя подобный план? Служба на благо общества и государства для всех 18-летних. Военная или гражданская служба; служба в аварийных службах или в общине - в том числе, разумеется, в ешивах и семинариях - но служба, которая вносит вклад в жизнь общества и страны. Именно благодаря этому вкладу, который является одновременно привилегией и обязанностью, было основано сионистское предприятие, которое превратилось в наше бурно развивающееся искупление. Неужели мы сошли с ума, если отказываемся от этого в возрасте 75 лет?!









