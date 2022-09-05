



Атака против Хайют: я предпочитаю открытых диктаторов, а не лицемеров



Депутат Кнессета от партии "Религиозные сионисты" Симха Ротман обрушился на президента БАГАЦа Эстер Хайют после ее выступления на конференции Ассоциации адвокатов Израиля.



Ротман заявил: “Я предпочитаю диктатора, признающего, что он диктатор, диктатору, который лжет. У президента БАГАЦа Аарона Барака хватило решимости хотя бы на то, чтобы признать, что он - не “техник”. Что он создал суд в соответствии с ценностями “просвещенной публики”. Хайют - лицемер, и это куда хуже”.