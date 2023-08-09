



Атака против Галанта: не нужно ждать, когда здесь начнут падать ракеты

Министр обороны Йоав Галант посетил сектор Хар Дов и предупредил Хизбаллу, что если она решит действовать против Израиля, то "мы вернем Ливан в каменный век", и “мы атакуем каждый метр ливанской территории".



Хотя он объехал северную границу, он не встретился с главами местных властей и с представителями Форума Линии Противостояния, которые отвечают за гражданскую безопасность в этом районе.



Председатель "Линии противостояния" Моше Давидович дал интервью радиостанции 104,5FM и посетовал на отсутствие позиции правительства и министра Галанта.



По его словам, "если бы это не звучало так надуманно, я бы сейчас плакал, мы уже более полугода предупреждаем, что готовимся к войне, я езжу из поселения в поселение и проверяю убежища, планы на случай ЧП, которые мы проводим в рамках подготовки к войне, - я говорю, что война будет, только не знаю когда".



Далее он сказал: "Министр обороны приезжает на север, на северную границу, и не считает нужным с нами встречаться, когда здесь начнут взрываться ракеты, он будет нас вызывать, чтобы с нами сфотографироваться. Мы не хотим ни фотографий, ни пустых слов. Я думаю, что и к премьер-министру мы обращались, просили его приехать сюда и провести заседание правительства по поводу этой немыслимой ситуации с безопасностью. Я призываю Галанта приехать сюда еще раз и сесть за стол переговоров с главами властей".



