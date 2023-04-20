



Атака на улице Членов: Демонстрация против "ЛГБТ-фобии" полиции Тель-Авива



На фоне увеличения случаев насилия против ЛГБТ: сотни людей провели демонстрацию вечером 19 апреля перед полицейским участком в Тель-Авиве.



Демонстрация проведена в знак протеста против закрытия дела против участников беспорядков, которые были записаны на видео. Дело закрыто несмотря на то, что они бросали камни в дом с флагом гордости, и после того, как на этой неделе гей-пара подверглась нападению в своем доме на улице Членов в Тель-Авиве.



"Полиция отказывается обеспечить нашу безопасность и работает в соответствии с указаниями ЛГБТ-фобного командира", - заявили демонстранты



По данным Ассоциации ЛГБТ, за последний месяц (март) в 4 раза увеличилось количество случаев насилия и ненависти в отношении ЛГБТ по сравнению с тем же месяцем прошлого года.



Организаторы требуют от полиции принять меры против “любого ЛГБТ-фобного нападения” и защитить личную безопасность членов гей-сообщества.