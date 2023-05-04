



Атака на Кремль? Делегации РФ, Украины и Турции обсудят транспортировку аммиака

Делегации Турции, РФ и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН предложит формулу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.



Ранее Минобороны Турции сообщило о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины по обсуждениям продления зерновой сделки. Срок действия действия сделки завершается 18 мая.



"Будет обсуждаться вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, соответствующую формулу предложит ООН. Мы (Турция) в свою очередь прилагаем все усилия, чтобы решить этот вопрос", - сообщил собеседник агентства.