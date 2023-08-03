



Атака на генерала: премьер-министр и начальник штаба осудили нападки

Недавно члены Кнессета выступили с рядом серьезных заявлений против генерал-майора Центрального штаба Иегуды Фукса. На следующий день после того, как депутат Кнессета Авихай Буарон от партии "Ликуд" заявил, что Фукс "больше заботится о предоставлении палестинцам свободы передвижения, чем об обеспечении безопасности для израильтян", эти комментарии поддержала член Кнессета Лимор Сонн Хар-Мелех от партии "Оцма Иегудит".



В интервью радиостанции "Коль Барама" она заявила, что поддерживает заявление Буарона и добавила: "Генерал-майор Фукс поддерживает террористов, а с другой стороны крайне оскорбляет жителей Иудеи и Самарии".



Комментарии вызвали бурю негодования. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который ранее никак не прокомментировал высказывания Буарона, заявил: "Нападки на генерал-майора Иегуду Фукса неприемлемы и неуместны. Генерал Фукс — отличный, уважаемый офицер, который постоянно работает над защитой граждан Израиля, где бы они ни находились".



Представитель ЦАХАЛа заявил на днях, что начальник штаба решительно осуждает высказывания Буарона: "Любое заявление, которое ставит под сомнение соображения генерала Фукса и его приверженность безопасности граждан Израиля, заслуживает резкого осуждения и не имеет под собой никаких фактических оснований".



Министр обороны Йоав Галлант позвонил Фуксу, чтобы поддержать его.



Это не первый раз, когда Фукс подвергается критике со стороны правых. Несколько месяцев назад на территории Иудеи и Самарии на фоне недавних терактов были выставлены плакаты с его осуждением.