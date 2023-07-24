



Атака дронов на Москву является спецоперацией украинской разведки

Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили источники в спецслужбах, передает РБК-Украина.



Кроме того, источники намекнули на то, что "все птички долетели до Москвы".



Напомним, что сегодня ночью Москву атаковали два беспилотника. Сообщается, что один БПЛА попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.



Минобороны РФ успело отчитаться, что якобы "перехватило два беспилотника". Там уже обвинили в атаке украинскую сторону.



Между тем, расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание, что рядом с местом падения обломков беспилотника находится Военный университет, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ, в частности "штаб кибератак ГРУ".



Второй дрон попал в бизнес-центр. В результате чего в здании выбиты оконные стекла на 17-м и 18-м этажах на площади 50 квадратов. В этом здании находится магазин "Леруа Мерлен".



В московской мэрии заявили, что движение вокруг мест падения беспилотников перекрыто.



Стоит добавить, что Москва и Подмосковье неоднократно с начала полномасштабной войны с РФ подвергались атаке дронов. Так, 4 июля под Москвой, в городе Кубинка, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть.