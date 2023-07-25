



Атака демонстрантов против машины с детьми: страховщик не оплатит ремонт



Хели Леви, чья машина подверглась нападению демонстрантов против правовой реформы, в тот момент, когда там находилась она с тремя детьми, дала интервью радио Галей ЦАХАЛ.



Леви, мать-одиночка, рассказывает: "Они действовали бесчувственно, им было плевать, что в машине дети, никто не догадался позвать на помощь. Они открыли мне дверь машины, обращались со мной жестоко, размахивая руками, и стучали по машине".



Ранее сообщалось о том, что полиция задержала одного из нападавших.



Леви сказала: “Мне не сообщают его имя. Страховая компания отказывается оплачивать мне ремонт, говорит, что на такие случаи не распространяются условия страхового полиса”.

