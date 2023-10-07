Новости » Политика
Атака беспилотника в Москве привела к закрытию аэропортов на несколько часов
07.10.2023 07:40 Анатолий Кравченко

Атака беспилотника в Москве привела к закрытию аэропортов на несколько часов

Ночью 7 октября российская столица  стала свидетелем новой атаки дронов, которая привела к закрытию ключевых аэропортов. Сообщается, что дрон, о котором идет речь, был перехвачен и сбит средствами ПВО, действовавшими в Истринском районе.

Мэр Москвы Сергей Собянин оперативно отреагировал на ситуацию, заверив жителей, что сообщений о жертвах или ущербе в результате инцидента не поступало. В пострадавший район направлены сотрудники экстренных служб для оценки ситуации и оказания необходимой помощи.

В ответ на угрозу безопасности власти Москвы объявили о введении режима «Прикрытие» — меры предосторожности, призванной обеспечить безопасность жителей города. Это решение привело к закрытию двух крупных аэропортов: «Внуково» и «Шереметьево».

В результате перебоев в работе аэропорта были задержаны как минимум 9 рейсов, зафиксировано еще 2 отмены. Кроме того, 8 самолетов задержали вылеты из аэропортов Домодедово и Шереметьево.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы