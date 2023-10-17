



ATACMS уже в Украине: ВСУ впервые ударили ракетами США по россиянам

Украине на днях тайно передали ракеты ATACMS, которые она уже применила по российским целям на оккупированных территориях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои анонимные источники



Во вторник, 17 августа, Украина запустила ракеты ATACMS по российским силам. Это стало первым случаем, когда оружие, предоставленное США, было применено в Украине.



Источники WSJ утверждают, что в последние дни Украине тайно передали небольшое количество ракет, которые должны усилить способность Киева наносить дальние удары по российским силам во время важного этапа контрнаступления.



Украина неоднократно заявляла, что ракеты имеют важное значение для ее военного плана, предоставляя ей дальность, необходимую для поражения целей по линии фронта на удерживаемой Россией украинской территории.



Тем временем политический эксперт Юрий Романенко также подтвердил информацию о применении ракет ATACMS в Украине.



"Ну, с почином. ATACAMS уже в Украине. The Wall Street Journal: Украина сегодня впервые применила ракеты ATACMS по российским войскам. По словам людей, знакомых с ситуацией, в последние дни небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину. Во вторник украинские военные сообщили, что «нанесены прицельные удары по аэродромам и вертолетам противника» в районе Луганска и Бердянска".