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Ассоциация родителей призывает старшеклассников к забастовке
19.03.2023 14:55 Ирина Демьянова

Ассоциация родителей призывает старшеклассников к забастовке

Национальная родительская ассоциация призывает к забастовке учащихся средних и старших школ страны в конце этой недели в знак протеста против введения Министерством образования новой системы аттестата зрелости и действий учителей в их споре по поводу заработной платы.

В заявлении НПА говорится, что она призывает родителей оставить учащихся 7-12 классов дома в среду, 22 марта, но отмечает, что мероприятия по подготовке к выпускному, специальному образованию и любые мероприятия за пределами школы, которые не могут быть перенесены, не будут включены в забастовку.

В ответ Министерство образования заявило, что, насколько ему известно, занятия будут проходить в обычном режиме, и обвинило родителей в "введении в заблуждение" учащихся.
 

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