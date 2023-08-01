



Ассоциация адвокатов выбрала Мухаммеда Наамнех в комитет по назначениям судей

Национальный совет Ассоциации адвокатов Израиля в понедельник переизбрал адвоката Мухамада Наамнех одним из двух своих представителей в критической комиссии по отбору судей, наряду с адвокатом Иланой Сакер.



Глава Ассоциации Амит Бехер заявил, что он "очень гордится" выбором Наамнех в состав комиссии из девяти человек, которая отбирает судей для всех судов, включая БАГАЦа. Для назначения судей низших инстанций требуется пять голосов, а для назначения судей Верховного суда - семь.



Наамнех, адвокат из Нацерета, имеющий собственную практику, с 2019 г. является председателем северного округа Ассоциации, а с 2020 г. - членом комитета по назначениям судей.



Бехер, открытый противник реформы судебной системы, проводимой коалицией, был избран главой Ассоциации в июне, что гарантировало, что правительство не сможет контролировать Комитет по отбору судей в его нынешнем виде и тем самым доминировать в процессе назначений.

