



Ассоциация Адвокатов - в центре борьбы за судебную реформу



Демонстрация на улице Каплан в Тель-Авиве вечером 17 июня против революции в юридической сфере прошла на фоне выборов главы Ассоциации адвокатов, которые состоятся в конце этой недели.



В отличие от прошлых времен, сейчас эти выборы находятся на переднем плане - и представляют интерес не только для юридической профессии в Израиле, но и для общественности. После выборов адвокаты направят в комитет по отбору судей двух представителей, которые смогут склонить чашу весов при назначении судей и выборе следующего председателя БАГАЦа.



Временный председатель Амит Бахар, вступивший в должность после позорной отставки Ави Хими, обозначил свою цель, и принял участие в демонстрации против юридической революции. Протестующие заявили, что постараются добиться голосования за него, чтобы убедиться, что правовое законодательство не будет продвигаться.



"События прошлой среды в Кнессете, попытка отложить выборы двух представителей Кнессета в комиссию по отбору судей и отложить ее созыв, являются еще одним доказательством попытки революции, против которой мы боремся уже несколько месяцев", - сказал Бахар, который назвал действия правительства "попыткой подавить независимость судебной системы, назначить политических судей и подавить демократию".