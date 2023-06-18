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Ассоциация Адвокатов - в центре борьбы за судебную реформу
18.06.2023 08:38 Аркадий Бочаровский

Ассоциация Адвокатов - в центре борьбы за судебную реформу


Демонстрация на улице Каплан в Тель-Авиве вечером 17 июня  против революции в юридической сфере прошла на фоне выборов главы Ассоциации адвокатов, которые состоятся в конце этой недели. 

В отличие от прошлых времен, сейчас эти выборы находятся на переднем плане - и представляют интерес не только для юридической профессии в Израиле, но и для общественности. После выборов адвокаты направят в комитет по отбору судей двух представителей, которые смогут склонить чашу весов при назначении судей и выборе следующего председателя БАГАЦа.

Временный председатель Амит Бахар, вступивший в должность после позорной отставки Ави Хими, обозначил свою цель, и принял участие в демонстрации против юридической революции. Протестующие заявили, что постараются добиться голосования за него, чтобы убедиться, что правовое законодательство не будет продвигаться.

"События прошлой среды в Кнессете, попытка отложить выборы двух представителей Кнессета в комиссию по отбору судей и отложить ее созыв, являются еще одним доказательством попытки революции, против которой мы боремся уже несколько месяцев", - сказал Бахар, который назвал действия правительства "попыткой подавить независимость судебной системы, назначить политических судей и подавить демократию".

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