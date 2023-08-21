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Ассоциация адвокатов Израиля - против главы Движения за качество власти
21.08.2023 20:44 Аркадий Бочаровский

Ассоциация адвокатов Израиля - против главы Движения за качество власти


Ассоциация адвокатов Израиля отреагировала на драматические публикации в прессе о завышенных  гонорарах, взимаемых председателем Движения за качество власти Элиадом Шрагой с клиентов. 

Ассоциация объявила о своем намерении собрать по этому вопросу заседание: "Ввиду серьезности обвинений в адрес Элиада Шраги в СМИ, Тель-Авивский окружной комитет по этике откроет рассмотрение".

Ранее организация Бецальмо обрушилась на Шрагу, призывая лишить адвоката лицензии. "Именно адвокат, выдвинувший себя в качестве представителя борьбы с  коррупцией и боровшийся за моральность, был изобличен в том, что действовал не так, как ожидается от адвоката, нарушая элементарные моральные норм", - отмечали авторы заявления.

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