



Ассоциация адвокатов Израиля - против главы Движения за качество власти



Ассоциация адвокатов Израиля отреагировала на драматические публикации в прессе о завышенных гонорарах, взимаемых председателем Движения за качество власти Элиадом Шрагой с клиентов.



Ассоциация объявила о своем намерении собрать по этому вопросу заседание: "Ввиду серьезности обвинений в адрес Элиада Шраги в СМИ, Тель-Авивский окружной комитет по этике откроет рассмотрение".



Ранее организация Бецальмо обрушилась на Шрагу, призывая лишить адвоката лицензии. "Именно адвокат, выдвинувший себя в качестве представителя борьбы с коррупцией и боровшийся за моральность, был изобличен в том, что действовал не так, как ожидается от адвоката, нарушая элементарные моральные норм", - отмечали авторы заявления.