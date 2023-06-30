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Ассоциации вдов и сирот солдат ЦАХАЛа: это черный день для Израиля
30.06.2023 17:07 Алина Груднева

Ассоциации вдов и сирот солдат ЦАХАЛа: это черный день для Израиля

Председатель Ассоциации вдов и сирот солдат ЦАХАЛа Тами Шелах осуждает письмо с угрозами, подброшенное на могилу брата-героя премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"День, когда премьер-министру подбрасывают письмо с пугающими и ужасающими угрозами, цинично используя пережитую утрату, является черным днем для всего израильского общества", - сказано в заявлении.

Председатель Ассоциации выражает поддержку премьер-министру, осуждая осквернение могилы израильского героя с целью послать угрожающее сообщение его брату, независимо от того, какую должность тот занимает.

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