



Ассоциации вдов и сирот солдат ЦАХАЛа: это черный день для Израиля

Председатель Ассоциации вдов и сирот солдат ЦАХАЛа Тами Шелах осуждает письмо с угрозами, подброшенное на могилу брата-героя премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"День, когда премьер-министру подбрасывают письмо с пугающими и ужасающими угрозами, цинично используя пережитую утрату, является черным днем для всего израильского общества", - сказано в заявлении.



Председатель Ассоциации выражает поддержку премьер-министру, осуждая осквернение могилы израильского героя с целью послать угрожающее сообщение его брату, независимо от того, какую должность тот занимает.