



ASEAN активизирует переговоры по кодексу Южно-Китайского моря

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), включая Восточноый Тимор провели очередное заседания Координационного совета в индонезийкой Джакарте в птницу, 3 февраля.



Индонезия, председательствующая в этом году в региональном блоке из 10 государств-членов, планирует активизировать переговоры с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии, чтобы завершить разработку Кодекса поведения для спорного Южно-Китайского моря, заявила в субботу министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на фоне эскалации напряженности на стратегическом водном пути.



"Взгляд ASEAN на Индо-Тихоокеанский регион был в центре обсуждения. Мы также обсудили кодекс Южно-Китайского моря и получили обязательства стран-членов как можно скорее завершить переговоры по этому вопросу", — сказала Марсуди.



Переговоры по Кодексу Южно-Китайского моря — предлагаемому механизму для решения территориальных и морских споров в этом регионе — находятся в тупике в течение многих лет, поскольку некоторые государства-члены отдавали предпочтение двусторонним связям с Китаем, а не региональному консенсусу.



По словам министра иностранных дел, Индонезия готовится провести в этом году раунд переговоров по этому насущному вопросу, первый из которых состоится в марте.



Китай претендует на юрисдикцию над почти всем Южно-Китайским морем на основании его U-образной границы, которая в 2016 году была признана не имеющей законных оснований Постоянной палатой третейского суда в Гааге.



Члены ASEAN Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней имеют совпадающие с Китаем претензии на стратегический водный путь.



Индонезия не является официальным претендентом, но столкнулась с противодействием со стороны Китая в связи с разведкой запасов нефти и газа в северной части моря Натуна. В прошлом месяце страна направила в этот район военный корабль для наблюдения за задержавшимся судном китайской береговой охраны.



"Новые подходы" будут изучены всеми государствами-членами ASEAN и китайскими коллегами для достижения прогресса в отношении СП, сказал в кулуарах мероприятия Сидхарто Р. Суриодипуро, директор по сотрудничеству с ASEAN в министерстве иностранных дел Индонезии.



"Важно, чтобы все согласились с тем, что это должна быть реализуемая перспектива, соответствующая международному праву", — сказал он.