



Асаф Замир пойдет на выборы в Тель-Авиве вместе с Роном Хульдаи



Асаф Замир, бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке и супруг дочери олигарха, актрисы Майи Вертхаймер, заявил о возвращении в политическую жизнь.



Замир объявил, что на предстоящих муниципальных выборах в Тель-Авиве, которые состоятся 31 октября, он будет баллотироваться вместе с Роном Хульдаи.



"Я хотел сообщить, что возвращаюсь к общественной жизни, возвращаюсь в Тель-Авив и буду баллотироваться вместе с Роном Хульдаи", - написал Замир в социальных сетях. "Несколько недель назад я вернулся в Израиль. Все, кто спрашивал меня, буду ли я теперь, когда я дома, баллотироваться в мэры, отвечали отрицательно. У меня и в мыслях не было участвовать в выборах".