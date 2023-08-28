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Асаф Замир пойдет на выборы в Тель-Авиве вместе с Роном Хульдаи
28.08.2023 12:23 Аркадий Бочаровский

Асаф Замир пойдет на выборы в Тель-Авиве вместе с Роном Хульдаи


Асаф Замир, бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке и супруг дочери олигарха, актрисы Майи Вертхаймер, заявил о возвращении в политическую жизнь.

Замир объявил, что на предстоящих муниципальных выборах в Тель-Авиве, которые состоятся 31 октября, он будет баллотироваться вместе с Роном Хульдаи. 

"Я хотел сообщить, что возвращаюсь к общественной жизни, возвращаюсь в Тель-Авив и буду баллотироваться вместе с Роном Хульдаи", - написал Замир в социальных сетях. "Несколько недель назад я вернулся в Израиль. Все, кто спрашивал меня, буду ли я теперь, когда я дома, баллотироваться в мэры, отвечали отрицательно. У меня и в мыслях не было участвовать в выборах".

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