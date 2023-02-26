



Асад встретился с высокопоставленными арабскими законодателями в Дамаске

Делегация высокопоставленных арабских парламентариев встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске в воскресенье, что стало еще одним признаком потепления отношений после более чем десятилетней изоляции из-за конфликта в Сирии.



Главы иракской, иорданской, палестинской, ливийской, египетской и эмиратской палат представителей, а также представители Омана и Ливана совершили поездку в Сирию в составе делегации Арабского межпарламентского союза. Они встретились с сирийскими парламентариями и с Асадом , сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.



“Мы не можем обойтись без Сирии, а Сирия не может обойтись без своего арабского окружения, в которое, мы надеемся, она сможет вернуться”, – заявил спикер иракского парламента Мохаммед Хальбуси.



Сирия была в значительной степени изолирована от остального арабского мира после жестокого подавления Асадом протестов, вспыхнувших против его правления в 2011 году. “Лига арабских государств” приостановила членство Сирии в 2011 году, и многие арабские страны отозвали своих послов из Дамаска.



Но Асад извлек выгоду из поддержки со стороны арабских государств после разрушительного землетрясения 6 февраля, в результате которого погибло более 5900 человек по всей его стране, согласно данным ООН и сирийского правительства. Среди доноров были Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые поддерживали повстанцев, стремившихся свергнуть Асада в первые годы сирийского конфликта.



Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые разговаривал с Асадом по телефону 7 февраля, а министр иностранных дел Иордании совершил свою первую поездку в Дамаск 15 февраля. Затем Асад отправился в Оман 20 февраля – впервые после землетрясения он покинул Сирию. Он редко покидал Сирию во время войны, выезжая только к близким союзникам России и Ирану, чья военная поддержка помогла ему переломить ход конфликта.