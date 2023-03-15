



Асад предложил Путину помощь в войне в Украине

Сирийский диктатор Башар Асад предложил президенту России Владимиру Путину свою поддержку в войне против Украины.



Такое заявление он сделал в ходе их встречи в Кремле.



По словам Асада, Россия борется с "неонацистами и старыми нацистами" в Украине.



"Сейчас я хочу воспользоваться моментом, чтобы повторить сирийскую позицию в поддержку этой "спецоперации" против неонацистов и старых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, сейчас он поддерживает их и в нынешние времена", - сказал Асад.



По его словам, позиция Сирии связана не только с дружбой между двумя странами.



"Наша позиция исходит из того, что мир действительно сейчас нуждается в стабилизации, иначе он приблизится к большому краху", - отметил он.



