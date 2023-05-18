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Асад посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии
18.05.2023 12:54 Ирина Демьянова

Асад посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии

Президент Сирии Башар аль-Асад в четверг отправится в саудовский город Джидда, чтобы принять участие в саммите Лиги арабских государств, который состоится на следующий день.

Об этом говорится в заявлении сирийского президента.

Саудовская Аравия пригласила Асада принять участие в саммите после того, как арабские государства согласились восстановить полноправное членство Сирии в лиге после 12 лет приостановки  из-за подавления протестов против Асада.
 

 

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