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Асад на саммите ЛАГ: надеюсь на новую страницу в нашем будущем
19.05.2023 16:58 Алина Груднева

Асад на саммите ЛАГ: надеюсь на новую страницу в нашем будущем

Башар Асад выступил на саммите Лиги арабских государств в Джидде после возвращения Сирии через 12 после ее отстранения из ЛАГ из-за гражданской войны.

"Надеюсь на новую страницу в координации арабских государств для достижения мира, процветания и роста в регионе. Это историческая возможность решить региональные проблемы без иностранного вмешательства", - сказал Асад.

По его словам, необходимо решать проблемы, которые угрожают будущему и жизни следующих поколений.
 

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