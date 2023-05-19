



Асад на саммите ЛАГ: надеюсь на новую страницу в нашем будущем

Башар Асад выступил на саммите Лиги арабских государств в Джидде после возвращения Сирии через 12 после ее отстранения из ЛАГ из-за гражданской войны.



"Надеюсь на новую страницу в координации арабских государств для достижения мира, процветания и роста в регионе. Это историческая возможность решить региональные проблемы без иностранного вмешательства", - сказал Асад.



По его словам, необходимо решать проблемы, которые угрожают будущему и жизни следующих поколений.

