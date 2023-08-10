



Асад: ЦАХАЛ атакует сирийскую армию, а не иранцев



Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью Sky News Arabic, что израильские авиаудары в Сирии направлены против вооруженных сил его страны, а не против иранских баз.



"Израильские атаки направлены в основном против сирийской армии", - заявил Асад.



"Это отговорка, что речь идет об иранском присутствии", - сказал Асад.



Израильские военные признали, что за последнее десятилетие провели сотни вылетов в Сирии против поддерживаемых Ираном группировок, пытающихся закрепиться в стране.



Израильские военные утверждают, что они также наносят удары по колоннам и складам с партиями оружия, предназначенных для поддерживаемых Ираном группировок, в том числе ливанской террористической организации Хизбалла. Кроме того, израильские ВВС бомбят сирийские ПВО. Израиль, как правило, не комментирует конкретные удары по Сирии.



В интервью Sky News Arabic, ставшем его первой беседой с иностранным СМИ за последние несколько месяцев, Асад также отметил, что связи его правительства с террористической группировкой ХАМАС и Турцией были подорваны в результате более чем десятилетней гражданской войны в Сирии.



До войны штаб-квартира ХАМАС находилась в Дамаске, но в 2012 г. она покинула Сирию, осудив жестокое подавление протестов правительством Асада.



В прошлом году ХАМАС заявил о восстановлении отношений с сирийским правительством после встречи делегации с Асадом в Дамаске.



Однако сирийский президент заявил, что говорить о возобновлении нормальных отношений с террористической группировкой "пока рано".



"На данный момент у ХАМАС нет офисов в Дамаске", - добавил он в интервью.



Отвечая на вопрос о налаживании отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который давно поддерживает повстанческие группировки на севере Сирии, Асад сказал: "Зачем мне встречаться с Эрдоганом? Чтобы выпить вместе лимонад?"



"Цель Эрдогана - узаконить турецкую оккупацию в Сирии. Поэтому встреча с Эрдоганом невозможна на его условиях", - сказал Асад.

