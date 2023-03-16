



Армия шокирована: 650 резервистов элитных подразделений отказались служить

После того, как начальник Генштаба Герци Халеви и министр обороны Йоав Галант провели ряд встреч со старшими должностными лицами резервных формирований, в ЦАХАЛе были уверены, что волна отказов пошла на убыль. Но высшие чины ЦАХАЛа были шокированы, получив сегодня (в четверг) письмо, подписанное организаторами протестов ветеранов специальных операций, в которое вошли не менее 450 офицеров и солдат, и к которым присоединились 200 резервистов наступательных киберподразделений.



Резервисты, подписавшие письмо, дали понять, что в свете продолжения продвижения законодательства о правовой реформе со следующего воскресенья, они не намерены более служить в резерве. "Сейчас мы читаем в СМИ, что первый закон диктатуры, он же закон об отмене отстранения премьер-министра, будет утвержден в предстоящее воскресенье 19 марта во втором и третьем чтении", - написали служащие. "Пистолет приставлен ко лбу демократии, и скоро будет спущен курок. Поэтому, к сожалению, пришло время реализовать нашу декларацию, начиная с этого воскресенья - 19/3 - все наши люди, 450 резервистов (офицеров и бойцов) формирований спецназа, и еще 200 резервистов наступательного киберформирования АМАН-ШАБАК- Моссад, без исключения, не явятся на добровольную резервную службу."



Первый урок, который усвоили организаторы протеста, - это определение служащих как добровольцев. Организаторы поднимают красный флаг для продолжения законодательства и в свете того, что набросок президента был отвергнут коалицией, а премьер-министр решил не поддерживать его.



Письмо было подписано петиционерами с открытой возможностью возвращения на службу: "Мы будем рады снова стать добровольцами, когда демократия будет гарантирована. У нас нет контракта с диктатором".