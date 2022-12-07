



ЦАХАЛ и ключевая инфраструктура уязвимы для взлома – госконтролер

В отчете, опубликованном во вторник, государственный контролер Израиля Матаньяху Энглман заявил, что в киберзащите вооруженных сил имеются “значительные пробелы”. Он указал на уязвимые места в биометрической базе данных, содержащей стоматологические карты, отпечатки пальцев и образцы крови израильских солдат.



Как утверждает государственный контролер, на практике вооруженные силы использовали только “средний уровень” безопасности. Также не проведена оценка рисков и тесты для обнаружения уязвимых для взлома мест с момента создания базы данных в 2005 году.



“ЦАХАЛ располагает биометрической информацией о погибших солдатах – есть опасения, что хакеры будут использовать ее, чтобы выдать себя за них и украсть их личность”, – предупредил Энглман.



В отчете отмечено, что киберугрозы инфраструктуре водоснабжения и канализации Израиля увеличились в последние годы, и до декабря 2021 года некоторые израильские водные компании получали “низкие оценки” по киберзащите.



Государственный контролер выразил опасения, что Израиль может не справиться с крупномасштабной кибератакой, направленной на систему общественного транспорта. По его словам, существует “фундаментальная систематическая и функциональная проблема со всем, что касается готовности Государства Израиль к киберугрозам в транспортном секторе”.



С начала года количество иранских кибератак против израильских объектов возросло на 70%.