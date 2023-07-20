



Армии Кадырова разрешили иметь танки и боевые самолеты

Государственная Дума России приняла законопроект, позволяющий личной армии главы Чечни Рамзана Кадырова брать на вооружение танки и боевые самолеты. До этого "кадыровцы" могли похвастаться только легкой бронетехникой. Об этом пишет "Агентство”.



Канал отмечает, что накануне российский парламент проголосовал за поправки к закону, позволяющему "Росгвардии" (подразделения Кадырова принадлежат этой структуре) получать любое вооружение.



У подразделений Кадырова нет тяжелой техники, они вооружены боевыми машинами пехоты (БМП), бронетранспортерами, боевыми бронированными машинами и бронеавтомобилями. Поправки к законопроекту позволят подразделениям "Росгвардии", в том числе силам Кадырова, получить на вооружение тяжелую бронетехнику и даже боевые самолеты.



Канал пишет, что о желании Кадырова заполучить танки свидетельствует недавняя поездка чеченского лидера на предприятие "Уралвагонзавод", занимающееся производством боевых машин.