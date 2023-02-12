Армения открыла границу ради помощи Турции
Армении пришлось открыть сухопутную границу, чтобы предоставить гуманитарную помощь пострадавшей от смертоносного землетрясения Турции.
Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Ваан Костанян.
В частности, 11 февраля закрытую с 1993 года армяно-турецкую границу пересекли пять грузовиков примерно со 100 тонами гуманитарной помощи.
По данным "Анадолу", этот пропускной пункт использовался в последний раз в 1988 году, когда поставлялась гумпомощь пострадавшей в тот год от землетрясения Армении, в результате чего погибли более 25 тысяч человек.
February 11, 2023
Humanitarian aid from #Armenia crossed the Margara bridge on #Armenia-#Turkey border heading to earthquake-stricken region. pic.twitter.com/7lwWrbE3fa— Vahan Kostanyan (@VahanKostanyan) February 11, 2023