Армения открыла границу ради помощи Турции

Армении пришлось открыть сухопутную границу, чтобы предоставить гуманитарную помощь пострадавшей от смертоносного землетрясения Турции.



Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Ваан Костанян.



В частности, 11 февраля закрытую с 1993 года армяно-турецкую границу пересекли пять грузовиков примерно со 100 тонами гуманитарной помощи.



По данным "Анадолу", этот пропускной пункт использовался в последний раз в 1988 году, когда поставлялась гумпомощь пострадавшей в тот год от землетрясения Армении, в результате чего погибли более 25 тысяч человек.

