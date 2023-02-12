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Армения открыла границу ради помощи Турции
12.02.2023 22:01 Алина Груднева

Армения открыла границу ради помощи Турции

Армении пришлось открыть сухопутную границу, чтобы предоставить гуманитарную помощь пострадавшей от смертоносного землетрясения Турции.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Ваан Костанян.

В частности, 11 февраля закрытую с 1993 года армяно-турецкую границу пересекли пять грузовиков примерно со 100 тонами гуманитарной помощи.

По данным "Анадолу", этот пропускной пункт использовался в последний раз в 1988 году, когда поставлялась гумпомощь пострадавшей в тот год от землетрясения Армении, в результате чего погибли более 25 тысяч человек.

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