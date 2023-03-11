Армения отказалась от своей квоты в ОДКБ
Ереван отказался от руководящего поста в Организации договора о коллективной безопасности, “азиатском аналоге НАТО”. Об этом пишет "Радио Свобода".
В пятницу, 10 марта, пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян заявил, что его страна отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.
“Унанян воздержался от комментариев о причине отказа от квоты”, – говорится в сообщении СМИ.
Отметим, что по состоянию на март 2023 года в ОДКБ входят шесть государств:
- Армения;
- Беларусь;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Россия;
- Таджикистан.