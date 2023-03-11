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Армения отказалась от своей квоты в ОДКБ
11.03.2023 06:49 Наталья Богинская

Армения отказалась от своей квоты в ОДКБ

Ереван отказался от руководящего поста в Организации договора о коллективной безопасности, “азиатском аналоге НАТО”. Об этом пишет "Радио Свобода".

В пятницу, 10 марта, пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян заявил, что его страна отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

“Унанян воздержался от комментариев о причине отказа от квоты”, – говорится в сообщении СМИ.
Отметим, что по состоянию на март 2023 года в ОДКБ входят шесть государств:

  • Армения;
  • Беларусь;
  • Казахстан;
  • Кыргызстан;
  • Россия;
  • Таджикистан.
Неоднократно в Ереване требовали от стран-членов ОДКБ помочь решить вопрос относительно конфликта между Арменией и Азербайджаном. Однако, все эти годы со стороны Кремля и руководства других государств, входящих в ОДКБ, не было никакой реакции и действий.
 

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