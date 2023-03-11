



Армения отказалась от своей квоты в ОДКБ

Ереван отказался от руководящего поста в Организации договора о коллективной безопасности, “азиатском аналоге НАТО”. Об этом пишет "Радио Свобода".



В пятницу, 10 марта, пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян заявил, что его страна отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.



“Унанян воздержался от комментариев о причине отказа от квоты”, – говорится в сообщении СМИ.

Отметим, что по состоянию на март 2023 года в ОДКБ входят шесть государств:

Армения;

Беларусь;

Казахстан;

Кыргызстан;

Россия;

Таджикистан.

Неоднократно в Ереване требовали от стран-членов ОДКБ помочь решить вопрос относительно конфликта между Арменией и Азербайджаном. Однако, все эти годы со стороны Кремля и руководства других государств, входящих в ОДКБ, не было никакой реакции и действий.