



Армения намерена продлить мандат "миротворцев" РФ в Карабахе

31 октября Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Сочи для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Путиным.



Пашинян заявил, что готов на трехсторонней встрече в Сочи 31 октября подписать документ о продлении на 15-20 лет срока пребывания в Нагорном Карабахе российских миротворцев.



Об этом он сказал, выступая на съезде правящей партии "Гражданский договор", пишет армянское агентство Arka.



"Я официально заявляю: я готов в Сочи подписать документ и признать, чтобы присутствие российских миротворцев в Карабахе безоговорочно и без предпосылок было продлено на 10, 15, 20 лет. Я предлагаю, чтобы президент России выступил с таким предложением, если нужно, я выступлю с таким предложением, но Россия должна поддержать это предложение, поскольку я не могу решать, что российские "миротворцы" должны оставаться там на какой-то срок. Это трехсторонняя бумага, и если мы и Россия согласимся, то будем в большинстве", - заявил он.



При этом Пашинян подчеркнул, что до сих пор не выполнено обещание и обязательство о том, что азербайджанцы должны выйти из зоны ответственности российских миротворцев, приведя пример ситуации вокруг села Парух.



В ноябре 2020 года Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, в регионе решили развернуть "миротворческий контингент" Российской Федерации.