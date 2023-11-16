



Армения из ОДКБ пока не выходит, но других партнеров уже ищет

Армения пока не приняла решение выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДБК), однако уже ищет других партнеров в сфере безопасности.



Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.



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Он объяснил, что, несмотря на свои юридические обязанности, ОДБК не отреагировала надлежащим образом на вызовы безопасности Армении.



"При всем уважении к нашим коллегам мы лишь фиксируем, что для нашей общественности также непонятно, зачем мы каждый раз отправляемся (на встречи ОДКБ – ред.), повторяем то же самое, не получаем ответа и возвращаемся", – цитируют Пашиняна "Новости-Армения".



Премьер-министр отметил, что де-юре ОДКБ отказывается зафиксировать зону своей ответственности в Армении.



"Это может означать, что мы в этих условиях, сохраняя молчание, можем разделить мировоззрение, которое может угрожать территориальной целостности и суверенитету Армении", – добавил он.



Никол Пашинян подчеркнул, что "об изменениях стратегической политики заявлять не намерены до тех пор, пока не принято и не оглашено решение оставить ОДКБ".



Глава правительства Армении анонсировал, что страна диверсифицирует отношения безопасности.



"Наши партнеры в сфере безопасности, в частности по объективным причинам, не могут продавать нам оружие и вооружение. Об этом мы говорим открыто", – резюмировал Никол Пашинян.