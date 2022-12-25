



"Армата идет на запад". Пропагандисты РФ хвастаются новым танковым батальоном

Танковый батальон ВС РФ, укомплектованный российскими боевыми машинами Т-14 «Армата», приступил к боевому слаживанию на одном из военных полигонов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Владимир Соловьев.



Согласно информации, танки «Армата» оснащены новейшим комплексом активной защиты «Афганит», что позволяет с наибольшей эффективностью уничтожать вражеские снаряды и ракеты. Вполне вероятно, что в настоящее время экипажи Т-14 проходят боевое слаживание в тылу спецоперации ВС РФ.