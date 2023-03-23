



Армагеддон приближается - российский посол в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости прокомментировал заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, Джона Кирби, который назвал боеприпасы с обедненным ураном "обычной вещью". Антонов предупредил, что поставки снарядов с обедненным ураном Вооруженным силам Украины могут привести к ядерному Армагеддону.



Российский дипломат подчеркнул, что ему трудно отвечать на такие безответственные высказывания американских чиновников и отметил, что западные журналисты неоднократно доказывали негативные последствия использования снарядов с обедненным ураном.