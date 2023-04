Архивы Нидерландов на 300 000 пособников нацистов откроют в 2025 году

Правительство Нидерландов планирует обнародовать информацию о 300 000 человек, подозреваемых в сотрудничестве с нацистами, сообщает Reuters.



В течение последних семидесяти лет только исследователи и родственники обвиняемых в сотрудничестве с нацистами могли получить доступ к информации, хранящейся в нидерландских архивах. Но срок действия закона об охране данных истекает в 2025 году.



Консорциум The War in Court, занимающийся сохранением истории, объявил , что сделает записи доступными в Интернете, когда истечет срок действия закона о конфиденциальности.



“В течение многих лет вся тема сотрудничества была своего рода табу”, – сказал Times Эдвин Клейн, руководитель проекта The War in Court. “Теперь мы продвинулись на 80 лет вперед, и нам пора встретиться с этой темной частью войны”.



Нидерланды занимают второе место в мире по количеству задокументированных спасителей евреев, но у них также было много коллаборационистов, которые помогли нацистам добиться там самого высокого уровня смертности среди евреев на всех оккупированных нацистами территориях. Из 140 000 голландских евреев более 100 000 были убиты.



Правительство Нидерландов провело расследование в отношении 300 000 человек на предмет сотрудничества с нацистами, и более 65 000 из них предстали перед судом в специальной судебной системе в годы после Второй мировой войны. Но только в 2020 году правительство принесло извинения за неспособность защитить евреев во время Холокоста.



Архив, который должен открыться в 2025 году, предоставит широкий доступ к файлам расследований. 32 миллиона документов, содержащихся в архиве, включают отчеты свидетелей, членские билеты голландского национал-социалистического движения, дневники, прошения о помиловании и фотографии. В настоящее время архив получает от 5000 до 6000 запросов в год и не может принять больше.



Документы будут оцифрованы, чтобы можно было осуществлять поиск по ключевым словам или именам.

“Вы сможете ввести имя жертвы и узнать, кого обвиняли в предательстве”, – сказал Клейн.



Пол Шапиро, директор Управления по международным делам Мемориального музея Холокоста США в Вашингтоне считает, что новая голландская база данных необычна и важна из-за запланированной простоты доступа.



“Преступления геноцида оставляют за собой очень долгое наследие”, – сказал он. “Хорошо это или плохо, но единственный способ решить некоторые из этих проблем – широко открыть глаза, открыто взглянуть на прошлое и принять то, что было на самом деле. Один из способов взглянуть на это – изучить следы в архивах”.