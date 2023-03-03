



Аргентина вышла из договора с Великобританией о Фолклендcких островах

Аргентина уведомила Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан относительно ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов. Об этом сообщается в Twitter главы МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро.



Аргентина сообщила о решении прекратить действие "Пакта Форадори-Данкан", заключенного в 2016 году.



"Я сделал это на встрече с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в ходе встречи министров иностранных дел стран Группы двадцати в Нью-Дели", – сообщил Кафьеро.



Речь идет о пакте 2016 года, подписанного Аргентиной и Великобританией, предусматривающим создание механизма диалога между странами и улучшение экономической ситуации на Фолклендских островах.



Глава МИД Британии Джеймс Клеверли в ответ заявил в Twitter, что острова принадлежат Великобритании.



"Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее – они решили остаться территорией Великобритании", – заявил Клеверли.



Великобритания присоединила Фолклендские острова в 1833 году. Они почти 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.