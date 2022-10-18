



Аргентина просит Катар об экстрадиции иранца, обвиняемого в терроризме

Министерство юстиции Аргентины обратилось к Катару с просьбой арестовать высокопоставленного иранского чиновника за его предполагаемое участие в нападении на еврейский общинный центр в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате которого погибли 85 человек.



Федеральный судья Даниэль Рафекас поздно вечером в понедельник потребовал задержать вице-президента Ирана по экономическим вопросам доктора Мохсена Резаи Миргаеда, который в настоящее время находится в Катаре, чтобы его могли судить в Аргентине.



Аргентина в настоящее время не имеет договора об экстрадиции с Катаром.



Расследование нападения 1994 года, когда грузовик со взрывчаткой взорвался возле здания Аргентинско-израильской ассоциации взаимопомощи (AMIA), продвинулось мало.



Аргентинские суды обвинили в нападении Иран. Но никто не предстал перед судом ни по этому делу, ни по смертоносному взрыву израильского посольства в Буэнос-Айресе в 1992 году. Иран отрицает свою роль в обоих нападениях.



"Обвинение, выдвинутое против Миргаеда, вытекает из его доказанного участия в собрании, на котором было принято решение о нападении на штаб-квартиру AMIA», — говорится в официальном письме Рафекаса с просьбой о задержании.

