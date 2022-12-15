



Арестович: Израиль и Украина - единственные страны, которым грозят исчезновением

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил на Польско-израильско-украинском технологическом саммите в Варшаве.

Его слова процитировал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Израиль и Украина - единственные два государства в 21 веке, которым угрожают физическим уничтожением. Это хорошая база для понимания друг друга", - сказал Арестович.

По его словам, украинская ситуация прекрасно понятна израильтянам, потому, что Украина ведет одновременно Войну за Независимость и Войну Судного дня.

"Израильская ситуация теперь понятна украинцам, потому, что теперь и мы знаем - что означает неделями сидеть в убежищах под ударами иранского оружия. Самое ценный ресурс для обмена - это опыт", - добавил он.

Арестович подчеркнул, что

Израиль является носителем уникального опыта по созданию свободного, демократического, высокотехнологичного государства и общества в условиях постоянной военной опасности.