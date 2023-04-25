



Арестованы активы жены Медведчука стоимостью более 1 млрд грн

Суд арестовал корпоративные права супруги Медведчука Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов". Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд гривен. Об этом сообщают источники, пресс-служба Офиса генпрокурора и СБУ.



"При участии прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры суд арестовал более 1 млрд грн активов супруги бывшего народного депутата Украины, лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, лишенного украинского гражданства", - сообщили в ОГП.



Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорных компании.



"Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе. Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - заявили в СБУ.



В Службе безопасности напомнили, что ранее было арестовано имущество Оксаны Марченко на общую сумму более 6 млрд гривен.



Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по подозрению супруги Медведчука в финансировании российских оккупационных группировок.

В феврале этого года следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).



В настоящее время продолжаются следственные действия.



Напомним, недавно Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко. Добавим, что перед этим СБУ разоблачила схемы, с помощью которых Марченко могла финансировать оккупационные войска, из-за чего ей объявили подозрение.