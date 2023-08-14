



Арестованного участника инцидента в Бурка перевели в больницу ШАБАС



Портал Сругим сообщает о том, что арестованный после выписки из больницы Шаарей Цедек подозреваемый в убийстве палестинца в Бурка Йехиэль Индор госпитализирован в больницу управления тюрем (ШАБАС).



После посещения Йехиэля Индора министр по делам поселений Орит Струк сегодня утром, 14 августа посетила тюрьму Маасиягу.



Струк встретилась сегодня утром с комендантом тюрьмы Маасиягу, где находится Йехиэль Индор. Она сказала: “У меня создалось впечатление, что условия, в которых находится Йехиэль, разумны, что состояние его здоровья, не дай Бог, не ухудшится, что с ним обращаются индивидуально и он получает все, что ему нужно".



В ходе встречи, на которой также присутствовал главный врач ШАБАС, Струк добавила, что она надеется, что содержание Индора под стражей закончится не позднее завтрашнего дня, что, по ее словам, "на данный момент важно, чтобы его здоровью и правам не будет нанесен ущерб".

