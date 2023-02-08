



Арестован убийца женщины в Лоде

Полиция в результате оперативно-розыскных мероприятий задержала в Лоде жителя города по подозрению в убийстве своей соседки сегодня утром.



Полицейские участка Лод начали расследование и оперативные мероприятия некоторое время назад, получив сообщение о женщине тридцати лет, которая была найдена мертвой возле своей квартиры.



Полицейские собрали улики на месте происшествия и по окончании оперативных поисков арестовали жителя Лода сорока лет, проживавшего по соседству с жертвой. В настоящее время ведется расследование.



По окончании следствия и в соответствии с его результатами он будет доставлен на слушание по ходатайству о продлении срока содержания под стражей.

