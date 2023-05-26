



Арестован корабль человека Путина и финансового "донора" войны в Украине

Суд наложил арест на рыболовный траулер Бухта Соколовская, стоимостью почти 1 млрд гривен, принадлежащий холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского. Об этом сообщает СБУ в пятницу, 26 мая.



По данным спецслужбы, Верховский входит в ближайшее окружение Владимира Путина и является одним из крупнейших финансовых "доноров" войны против Украины.



"Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ. Арестованный траулер является составной частью торгового "флота" олигарха", – говорится в сообщении.



До войны российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве. И для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ.



Но сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали траулер. Судно уже передано в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).