



Арест экс-полковника ФСБ: всплыли подробности о службе, которую он возглавлял

Арестованный на два месяца по делу о вымогательствах бывший полковник ФСБ Михаил Поляков возглавлял до прошлого года одну из служб в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и области.



Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на близкий к российским спецслужбам источник.



Уточняется, что служба, которую он возглавлял, занимается политическими преследованиями в РФ. По словам источника, во время работы Поляков курировал сеть проклемлевских Telegram-каналов, согласовывая материалы с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.



"Экс-полковник ФСБ работал вместе с главой "Института развития интернета" и бывшим руководителем АНО "Диалог" Алексеем Гореславским. Структуры под руководством Гореславского занимались продвижением кремлевской повестки в СМИ и соцсетях", - сказано в материале.



Источник также утверждает, что арест Полякова состоялся после того, как он "занялся коммерцией" в прокремлевских каналах, не согласовав свои действия с руководством.



Напомним, ему вменяют вымогательство около 40 млн рублей у IT-компании "Ланит" в обмен на удаление публикаций.