



Арье Дери получит посты министра внутренних дел и здравоохранения

Ночью 8 декабря Ликуд достиг соглашения с ШАС о должностях, которые партия получит в следующем правительстве. Арье Дери будет исполнять обязанности министра внутренних дел и здравоохранения, а во второй половине срока работы правительства он будет чередоваться с председателем Религиозного сионизма Бецалелем Смотричем и исполнять обязанности министра финансов. Дери также будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра в течение всего срока полномочий правительства.



В совместном заявлении, опубликованном переговорными группами партий, говорится, что ШАС получит министерство религиозных служб и министерство социального обеспечения и социальной защиты. Еще два министра от ее имени будут работать в качестве министров в министерстве образования и в министерстве внутренних дел. Пока существует принципиальное соглашение только по позициям, и это не коалиционное соглашение.



Будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Я благодарю партнеров и Арье Дери за заключение соглашений. Сегодня вечером мы сделали еще один шаг на пути к созданию правого правительства, которое будет действовать на благо и благополучие всех граждан Государства Израиль".



Арье Дери заявил: "Я благодарю партнеров премьер-министром Биньямина Нетаниягу и команды переговорщиков за достижение соглашения по вопросу позиций. Это первый шаг на пути к всеобъемлющему коалиционному соглашению, и в будущем мы создадим правое правительство."



"Движение ШАС как социальная партия в Кнессете придерживается обязательств, взятых на выборах, и будет служить обществу в самых социальных министерствах", - сказал Дери и добавил: "Сегодня переговорная команда ШАС продолжила обсуждение с переговорной командой Ликуда идеологических и ценностных вопросов, касающихся образования, еврейской идентичности, укрепления традиции и соблюдения Шаббата в общественной сфере".

