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"Арье Дери подходит на любую должность, в том числе и на должность премьера"
16.11.2022 08:44 Аркадий Бочаровский

"Арье Дери подходит на любую должность, в том числе и на должность премьера"

Депутат Яков Марги (ШАС) дал интервью Аруц Шева.

Марги прокомментировал сообщения о том, кто займет должности министра финансов и министра обороны в новом правительстве, сказав, что правду знают только главы партий, которые находятся в комнатах переговоров. Сам он не входит в эти команды. 

Что касается соответствия Арье Дери должности министра обороны, Марги сказал, что "он подходит на любую должность, от самой главной до последней. Генералы ЦАХАЛа также сказали, что он - “ответственный взрослый” в кабинете министров. Ни у кого нет таких знаний и опыта, как у Арье Дери. Он подходит и для того, чтобы быть премьер-министром".
 

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