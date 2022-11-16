



"Арье Дери подходит на любую должность, в том числе и на должность премьера"

Депутат Яков Марги (ШАС) дал интервью Аруц Шева.



Марги прокомментировал сообщения о том, кто займет должности министра финансов и министра обороны в новом правительстве, сказав, что правду знают только главы партий, которые находятся в комнатах переговоров. Сам он не входит в эти команды.



Что касается соответствия Арье Дери должности министра обороны, Марги сказал, что "он подходит на любую должность, от самой главной до последней. Генералы ЦАХАЛа также сказали, что он - “ответственный взрослый” в кабинете министров. Ни у кого нет таких знаний и опыта, как у Арье Дери. Он подходит и для того, чтобы быть премьер-министром".

