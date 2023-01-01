



Арье Дери объяснил, почему взял на себя и минздрав

После церемонии обмена министрами в министерстве здравоохранения, сегодня утром 1 января министр здравоохранения, член МК Арье Дери официально вступил в должность.



На церемонии присутствовали уходящий министр здравоохранения Ницан Горовиц, новый заместитель министра здравоохранения Моше Арбель, генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш и руководство министерства здравоохранения.



Дери объяснил, почему он попросил о передаче ему министерства здравоохранения - помимо министерства внутренних дел. "Министерство здравоохранения - это большой и очень важный вызов. Задача по спасению жизней, по предоставлению услуг гражданам. Я занял эту должность, потому что вижу в ней большую важность и смысл для тех, кто действительно приходит на работу."