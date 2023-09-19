Новости » Политика
19.09.2023 12:52 Аркадий Бочаровский

Арье Дери о журналисте, атаковашем харедим: ужасная низость



Председатель ШАС Арье Дери отреагировал на высказывание журналиста Рона Кофмана в адрес ультраортодоксов. Кофман сказал, что "они являются раковой опухолью в израильском обществе". 

Дери сказал: "Называть огромную еврейскую общину "раковой опухолью" - это ужасная низость, напоминающая нам о том, что делали наши враги в диаспоре, когда лишали евреев человеческого облика и проливали их кровь. Это ужасающие и шокирующие заявления, которые должны быть однозначно осуждены. Мы не должны допустить, чтобы разногласия переросли в такое тяжелое подстрекательство".

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