



Арье Дери о журналисте, атаковашем харедим: ужасная низость





Председатель ШАС Арье Дери отреагировал на высказывание журналиста Рона Кофмана в адрес ультраортодоксов. Кофман сказал, что "они являются раковой опухолью в израильском обществе".



Дери сказал: "Называть огромную еврейскую общину "раковой опухолью" - это ужасная низость, напоминающая нам о том, что делали наши враги в диаспоре, когда лишали евреев человеческого облика и проливали их кровь. Это ужасающие и шокирующие заявления, которые должны быть однозначно осуждены. Мы не должны допустить, чтобы разногласия переросли в такое тяжелое подстрекательство".