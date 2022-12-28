



Арье Дери - глава министерства внутренних дел и министерства здравоохранения

Израильский журналист Яки Адамкер опубликовал список “трофеев”” религиозной партии ШАС, полученных ею по результатам коалиционных переговоров.



Члены ШАС получили следующие высокие посты:



Арье Дери - министр внутренних дел и здравоохранения



Яаков Марги - министр социального обеспечения



Михаэль Малкиэли - министр по делам религий



Йоав Бен-Цур - министр в министерстве социального обеспечения



Хаим Битон - министр в министерстве образования



Моше Арбель - заместитель министра внутренних дел и здравоохранения



Уриэль Буссо - председатель Комитета по здравоохранению



Йосси Тайеб - председатель комитета по образованию



Инон Азуалай - член комитета по финансам