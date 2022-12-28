Арье Дери - глава министерства внутренних дел и министерства здравоохранения
Израильский журналист Яки Адамкер опубликовал список “трофеев”” религиозной партии ШАС, полученных ею по результатам коалиционных переговоров.
Члены ШАС получили следующие высокие посты:
Арье Дери - министр внутренних дел и здравоохранения
Яаков Марги - министр социального обеспечения
Михаэль Малкиэли - министр по делам религий
Йоав Бен-Цур - министр в министерстве социального обеспечения
Хаим Битон - министр в министерстве образования
Моше Арбель - заместитель министра внутренних дел и здравоохранения
Уриэль Буссо - председатель Комитета по здравоохранению
Йосси Тайеб - председатель комитета по образованию
Инон Азуалай - член комитета по финансам