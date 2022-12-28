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Арье Дери - глава министерства внутренних дел и министерства здравоохранения
28.12.2022 09:00 Аркадий Бочаровский

Арье Дери - глава министерства внутренних дел и министерства здравоохранения

Израильский журналист Яки Адамкер опубликовал список “трофеев”” религиозной партии ШАС, полученных ею по результатам коалиционных переговоров.

Члены ШАС получили следующие высокие посты:

Арье Дери - министр внутренних дел и здравоохранения

Яаков Марги - министр социального обеспечения

Михаэль Малкиэли - министр по делам религий

Йоав Бен-Цур - министр в министерстве социального обеспечения

Хаим Битон - министр в министерстве образования

Моше Арбель - заместитель министра внутренних дел и здравоохранения

Уриэль Буссо - председатель Комитета по здравоохранению

Йосси Тайеб - председатель комитета по образованию

Инон Азуалай - член комитета по финансам

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